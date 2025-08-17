Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Terrorismeverdachte (24) is lid van rechts-nationalistische studentenvereniging

Terrorismeverdachte (24) is lid van rechts-nationalistische studentenvereniging

Crime

Vandaag, 12:18

Link gekopieerd

De 24-jarige man die donderdag is gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, wapenbezit en het vervaardigen van wapens en munitie, is lid van de Nijmeegse studentenvereniging GNSV. Dat laat de vereniging weten aan Omroep Gelderland.

De Groot-Nederlandse Studentenvereniging (GNSV), een conservatief-nationalistische vereniging, zegt geschrokken te zijn en heeft het lid geschorst. De vereniging kwam eerder in opspraak door vechtpartijen tijdens een introductiemarkt van de Radboud Universiteit.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland?

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Een woordvoerder van de universiteit kon nog niet zeggen of de arrestatie gevolgen heeft voor de aanwezigheid van de GNSV tijdens de Nijmeegse introductie volgende week.

Lees ook

Man (24) aangehouden voor voorbereiding terreurdaad
Man (24) aangehouden voor voorbereiding terreurdaad

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.