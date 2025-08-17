Terrorismeverdachte (24) is lid van rechts-nationalistische studentenvereniging

De 24-jarige man die donderdag is gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, wapenbezit en het vervaardigen van wapens en munitie, is lid van de Nijmeegse studentenvereniging GNSV. Dat laat de vereniging weten aan Omroep Gelderland.

De Groot-Nederlandse Studentenvereniging (GNSV), een conservatief-nationalistische vereniging, zegt geschrokken te zijn en heeft het lid geschorst. De vereniging kwam eerder in opspraak door vechtpartijen tijdens een introductiemarkt van de Radboud Universiteit.

Een woordvoerder van de universiteit kon nog niet zeggen of de arrestatie gevolgen heeft voor de aanwezigheid van de GNSV tijdens de Nijmeegse introductie volgende week.