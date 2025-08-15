Man (24) aangehouden voor voorbereiding terreurdaad

De politie heeft donderdag een 24-jarige man aangehouden in Badhoevedorp. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een rechtsterroristisch misdrijf. Dit nadat hij bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bekend werd dat hij daartoe in staat zou zijn.

Bij doorzoekingen in de woning van de verdachte in het Brabantse Erp, zijn daarnaast verboden vuurwapens en munitie aangetroffen. Het OM kan nog niets zeggen over wie het mogelijke doelwit van het voorgenomen geweld was.

Rechtsextremistische gedachtegoed

De verdachte twintiger zegt lid te zijn van onder meer de Geuzenbond. Dat is een organisatie gericht op jongeren in Nederland en België. Deze groep is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangemerkt als extreemrechts.

Geuzenbond valt daarnaast onder zogeheten active clubs. Dat zijn groepen die streven naar normalisering van het rechtsextremistische gedachtegoed en het weerbaar maken van het 'blanke ras' door fysieke training. De organisatie is zowel online als via demonstraties actief.

De 24-jarige man blijft nog zeker veertien dagen vastzitten, besloot de rechter-commissaris in Rotterdam vrijdag.

