Gestolen NEC-jubileumshirts weer terecht dankzij oplettende supporters

Crime
Vandaag, 14:36
Goed nieuws voor NEC-supporters: de gestolen jubileumshirts van de Nijmeegse voetbalclub zijn weer boven water. Afgelopen week werd voor zo’n 15.000 euro aan shirts en andere merchandise gestolen uit het Goffertstadion, tot grote teleurstelling van de achterban.
"Dankzij de inzet van de politie, de oplettendheid van vele Nijmegenaren en de betrokkenheid van onze trouwe achterban, is de gestolen merchandise in korte tijd onderschept", schrijft NEC op de website.
De angst bestond dat fans het jubileumshirt mis zouden lopen, maar die zorgen zijn nu van de baan. De club bedankt iedereen die heeft geholpen bij het terugvinden van de gestolen spullen.
