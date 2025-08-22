Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gestolen NEC-jubileumshirts weer terecht dankzij oplettende supporters

Gestolen NEC-jubileumshirts weer terecht dankzij oplettende supporters

Crime

Vandaag, 14:36

Link gekopieerd

Goed nieuws voor NEC-supporters: de gestolen jubileumshirts van de Nijmeegse voetbalclub zijn weer boven water. Afgelopen week werd voor zo’n 15.000 euro aan shirts en andere merchandise gestolen uit het Goffertstadion, tot grote teleurstelling van de achterban.

"Dankzij de inzet van de politie, de oplettendheid van vele Nijmegenaren en de betrokkenheid van onze trouwe achterban, is de gestolen merchandise in korte tijd onderschept", schrijft NEC op de website.

De angst bestond dat fans het jubileumshirt mis zouden lopen, maar die zorgen zijn nu van de baan. De club bedankt iedereen die heeft geholpen bij het terugvinden van de gestolen spullen.

Lees ook

Grote inbraak bij NEC-stadion: voor 15.000 euro aan shirts gestolen
Grote inbraak bij NEC-stadion: voor 15.000 euro aan shirts gestolen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.