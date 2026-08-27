Slachtoffer steekpartij Neede is 23-jarige man uit Borculo

Het slachtoffer dat woensdagavond overleed bij een steekpartij in een woning in het Gelderse Neede, is een 23-jarige man uit Borculo. Dat maakt de politie donderdag bekend. De verdachte, een 20-jarige man uit dezelfde plaats, zit nog vast.

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De politie kreeg woensdag aan het begin van de avond een melding van de steekpartij. De neergestoken man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang.