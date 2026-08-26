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Man overleden bij steekpartij in woning Neede, verdachte opgepakt

Crime

Vandaag, 20:33

Een man is woensdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij in een woning in Neede, Gelderland. Dat meldt de politie. Een verdachte is direct ter plekke aangehouden.

Op beelden is te zien dat er een bebloede telefoon op straat ligt.

Of het slachtoffer ook de bewoner is, is niet duidelijk. De man kon nog naar het ziekenhuis gebracht worden, maar overleed uiteindelijk later aan zijn verwondingen. De verdachte wordt verhoord en de politie is nog volop bezig met onderzoek in en rondom de woning.

Door Redactie Hart van Nederland
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