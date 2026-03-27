Na vier mislukte pogingen raak bij juwelier in Kesteren: 'Ze zijn flink tekeer gegaan'

Een juwelier in het Gelderse Kesteren is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geworden van een overval. Daarbij werd een gat in het glas van de voordeur geslagen. Omwonenden en de eigenaar van de juwelier werden gewaarschuwd door het alarm. "Waarschijnlijk hadden ze het idee dat er niemand zou ingrijpen", zegt de eigenaar van de juwelier tegen Hart van Nederland.

Een oplettende buurtbewoner laat aan Hart van Nederland weten dat hij wakker werd van een harde knal. "Toen ben ik gelijk uit het raam gesprongen en zag ik dat de inbrekers nog bezig waren. Even later kwamen de inbrekers naar buiten met twee tassen vol sieraden. Toen zijn ze ervandoor gegaan", aldus de buurtbewoner.

Vier pogingen

Toen de eigenaar van de juwelier werd gebeld door de bovenbuurvrouw, besloot hij direct naar de zaak te gaan. "Ze zijn flink tekeer gegaan, dat is wel te zien", zegt de eigenaar in gesprek met Hart van Nederland. Het is niet de eerste keer dat de juwelier doelwit is. "Er zijn vier pogingen geweest en de vijfde keer is het gelukt. Maar ik wil het er niet bij laten zitten. Je moet door."