Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na vier mislukte pogingen raak bij juwelier in Kesteren: 'Ze zijn flink tekeer gegaan'

Crime

Vandaag, 13:22

Link gekopieerd

Een juwelier in het Gelderse Kesteren is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geworden van een overval. Daarbij werd een gat in het glas van de voordeur geslagen. Omwonenden en de eigenaar van de juwelier werden gewaarschuwd door het alarm. "Waarschijnlijk hadden ze het idee dat er niemand zou ingrijpen", zegt de eigenaar van de juwelier tegen Hart van Nederland.

Een oplettende buurtbewoner laat aan Hart van Nederland weten dat hij wakker werd van een harde knal. "Toen ben ik gelijk uit het raam gesprongen en zag ik dat de inbrekers nog bezig waren. Even later kwamen de inbrekers naar buiten met twee tassen vol sieraden. Toen zijn ze ervandoor gegaan", aldus de buurtbewoner.

Vier pogingen

Toen de eigenaar van de juwelier werd gebeld door de bovenbuurvrouw, besloot hij direct naar de zaak te gaan. "Ze zijn flink tekeer gegaan, dat is wel te zien", zegt de eigenaar in gesprek met Hart van Nederland. Het is niet de eerste keer dat de juwelier doelwit is. "Er zijn vier pogingen geweest en de vijfde keer is het gelukt. Maar ik wil het er niet bij laten zitten. Je moet door."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.