Inbrekers slaan toe bij juwelier in Kesteren, pand zwaar beschadigd

Crime

Vandaag, 08:58

Bij een juwelier in het Gelderse Kesteren hebben inbrekers in de nacht van donderdag op vrijdag hun slag geslagen. De winkel werd doelwit van een overval, waarbij een gat in het glas van de voordeur werd geslagen.

De overval vond rond 03.30 uur plaats. Door de inbraak is er veel schade aan het pand. Ook ligt de stoep voor de winkel bezaaid met glasscherven. Daarnaast is er een baksteen aangetroffen die vermoedelijk is gebruikt om het glas in te slaan.

Omwonenden en de eigenaar van de juwelier werden gewaarschuwd door het alarm. De politie was snel ter plaatse en heeft met meerdere voertuigen de omgeving afgezocht. Agenten bekijken camerabeelden en doen verder onderzoek.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de juwelier doelwit is. In 2019 werd de zaak in het centrum van Kesteren op brute wijze overvallen. De juwelier wist de mannen naar buiten te werken, maar liep daarbij wel een hoofdwond op. Een van de daders werd kort na de overval door omstanders aangehouden in de directe omgeving van de winkel.

Door Redactie Hart van Nederland

