OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drie mannen vervolgd na mishandeling en dodelijke aanrijding in Hattem

Drie mannen vervolgd na mishandeling en dodelijke aanrijding in Hattem

Crime

Vandaag, 13:18

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie mannen die betrokken zouden zijn bij de dood van een 33-jarige man uit Hattem. Twee van hen zouden het slachtoffer in de nacht van 24 op 25 mei 2025 hebben mishandeld, waarna hij op de Hattemse Hessenweg belandde. De derde verdachte zou vervolgens met de auto over hem heen zijn gereden.

De van mishandeling verdachte mannen van nu 25 en 28 jaar uit Hattem zaten niet in de auto. De bestuurder is een nu 25-jarige man uit de Gelderse gemeente Heerde. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Het OM spreekt van een aanrijding, enkele momenten nadat het slachtoffer op de weg belandde. De bestuurder wordt ook verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval.

'Geen gezamenlijk plan'

De drie zouden volgens het OM vooraf geen gezamenlijk plan hebben gehad. Mogelijk waren ze wel eerder op de avond samen in een kroeg, maar ze zouden de misdrijven niet als groep hebben gepleegd, licht een OM-woordvoerder toe. De drie zitten momenteel niet vast.

Door ANP

Lees ook

Man (33) overleden na ongeval in Hattem, bestuurder op de vlucht
Man (33) overleden na ongeval in Hattem, bestuurder op de vlucht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.