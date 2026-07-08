Drie mannen vervolgd na mishandeling en dodelijke aanrijding in Hattem

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie mannen die betrokken zouden zijn bij de dood van een 33-jarige man uit Hattem. Twee van hen zouden het slachtoffer in de nacht van 24 op 25 mei 2025 hebben mishandeld, waarna hij op de Hattemse Hessenweg belandde. De derde verdachte zou vervolgens met de auto over hem heen zijn gereden.

De van mishandeling verdachte mannen van nu 25 en 28 jaar uit Hattem zaten niet in de auto. De bestuurder is een nu 25-jarige man uit de Gelderse gemeente Heerde. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Het OM spreekt van een aanrijding, enkele momenten nadat het slachtoffer op de weg belandde. De bestuurder wordt ook verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval.

'Geen gezamenlijk plan'

De drie zouden volgens het OM vooraf geen gezamenlijk plan hebben gehad. Mogelijk waren ze wel eerder op de avond samen in een kroeg, maar ze zouden de misdrijven niet als groep hebben gepleegd, licht een OM-woordvoerder toe. De drie zitten momenteel niet vast.