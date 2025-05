Gevluchte bestuurder (24) gearresteerd na dodelijke aanrijding in Hattem

Een 24-jarige man uit Heerde (Gelderland) is zondag aangehouden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Een 33-jarige man uit het nabijgelegen Hattem kwam door de aanrijding om het leven. Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag aangereden in zijn woonplaats. Hij was te voet. De bestuurder ging er vervolgens vandoor.

Na een oproep aan het publiek om uit te kijken naar een beschadigde Volkswagen, kreeg de politie "heel veel tips" binnen. De politie denkt nu de bewuste auto te hebben gevonden. Dat leidde dus ook tot de aanhouding van de verdachte.

Eerder had de politie al twee andere mannen, van 23 en 26 jaar uit Hattem, aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke aanrijding.

ANP