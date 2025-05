ZIEN: Politie houdt bootdieven op spectaculaire wijze tegen

Even denkt de Elburgse Geert Schuurkamp dat hij zijn boot voorgoed kwijt is. Hij ziet woensdag namelijk nog nét hoe dieven er met zijn vaartuig vandoor zijn gegaan. Maar gelukkig had hij de politie al gebeld, die er absoluut geen gras over laat groeien. Ze sturen een helikopter die de boot zowat uit het water blaast. Gevolg: de dieven zijn gepakt en Geert... die is blij!

Een dag later is de nuchtere Gelderlander weer op zijn boot te vinden wanneer Hart van Nederland hem spreekt. Hij vertelt enthousiast over het maffe avontuur dat hem overkomen is.

En het beste nieuws, naast dat hij zijn boot nog heeft, is (voor ons): de politieactie staat op beeld. Bekijk het spectaculaire verhaal van Geert en de spannende beelden van de politie in de video bovenaan dit artikel.