Man (64) reed in Ede in op bekenden (30, 40 en 51 jaar), één zwaargewonde

Crime

Vandaag, 13:11 - Update: 23 minuten geleden

De man die ervan wordt verdacht op Eerste Kerstdag in Ede op een ruziënde groep mensen te zijn ingereden, is een 64-jarige man uit de Gelderse plaats. De drie mensen die gewond raakten, zijn bekenden van hem. Het gaat om mannen van 30, 40 en 51 jaar, eveneens uit Ede. Over de precieze relatie tussen de mensen doet de politie geen uitspraken.

Een van de drie slachtoffers is zwaargewond geraakt nadat de bestuurder met de auto over hem heen was gereden. De verdachte is ter controle in het ziekenhuis geweest, maar kon daarna overgebracht worden naar de cel. Hij zit vrijdag nog vast. Een politiewoordvoerder weet nog niet wanneer hij wordt voorgeleid.

Over de aanleiding van de ruzie en de daaropvolgende actie op De Halte is nog niet meer bekend.

Op bovenstaande video zie je hoe de auto inrijdt op de mannen.

Door ANP

