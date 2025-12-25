Vier gewonden nadat automobilist inrijdt op mensen bij ruzie in Ede

Een automobilist is donderdagmiddag ingereden op een groepje ruziënde mensen op De Halte in Ede, meldt de politie. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een conflict in de relationele sfeer. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de lichtgewonde bestuurder. De auto is over een persoon heen gereden. Diegene ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Op beelden van een correspondent is te zien dat een donkerkleurige Volvo tegen de gevel van een pand staat.

De bestuurder is aangehouden. De woordvoerster weet niet of de bestuurder eerder betrokken was bij de ruzie en vervolgens in de auto is gestapt, of dat het ging om een bekende van de ruziënde mensen die er later bij kwam.

De woordvoerster weet niet uit hoeveel mensen de groep bestond of wat hun identiteiten zijn. Ook kan zij niet zeggen wat de relatie tussen hen is. De politie doet ter plaatse onderzoek en heeft de omgeving afgezet.