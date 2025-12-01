Buurt Doetinchem na nieuwe explosie bij coffeeshop: 'Heel erg triest'

Doetinchem is opnieuw wakker geschrokken. Aan de Veemarkt is namelijk voor de tweede keer binnen anderhalve maand een explosie geweest bij een daar gevestigde coffeeshop. De vorige keer, op 21 oktober, was de schade al flink. Nu is er schade nog veel groter. De buurt is - geheel begrijpelijk - niet over de situatie te spreken. "Het is heel erg triest dat mensen een ander dit aandoen..."

"Een heel doffe knal", zo omschrijft een stadsgenote het voorval. "Je slaapt en je hoort ergens wel iets, maar je denkt er niet aan." Ze denkt in eerste instantie nog aan vuurwerk. Maar toch is het echt een zware explosie. "Het is gewoon triest", verzucht ze. "De wereld is aan het verharden, mensen kunnen niks meer van elkaar hebben."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ze heeft het vooral met de direct omwonenden te doen. "Wat is de trigger om dit te doen? Geen idee. Maar het is wel sneu." Daarnaast raakt het ook haar gevoel van veiligheid. "Hierdoor durf je bijna 's avonds niet meer over straat. Zeker 's nachts niet."

Buurt getroffen

In de buurt van de plek des onheils loopt ook een frequent bezoeker van de getroffen coffeeshop rond. Hij is ontdaan door de gebeurtenis. "Ik vind het niet kunnen. Je helpt een hele hoop mensen naar de klote toe." En daarmee doelt hij ook op de buurt. "Je hebt niet alleen de shop ermee, maar de rest eromheen ook. Iedereen heeft hier last van en krijgt er problemen mee. Het is echt jammer."

Burgemeester Mark Bouwmans is ook onthutst, want het is al de zoveelste keer raak in zijn stad. Eind vorige maand stond hij hierover nog bij Hart van Nederland voor de camera, met een dringende oproep aan de landelijke politiek om niet verder te snijden in het politieapparaat. En nu de nieuwe maand amper begonnen is, heeft hij alweer moeten vernemen dat er een explosief afgegaan is.

Is het dan alleen maar ellende? Het goede nieuws deze dag komt van de politie, die voor een van de eerdere explosies (18 november, Leerinkstraat) een verdachte aan heeft gehouden. De exacte rol van deze persoon wordt nog onderzocht. Ook d eze nieuwste zaak is uiteraard nog volop in onderzoek.

Tips voor politie?

Een politiewoordvoerder laat weten dat er na de knal flinke schade is ontstaan, maar dat er gelukkig niemand gewond is geraakt. "Na de explosie ging een persoon er ter voet vandoor in de richting van de Holterweg en de Brouweskamp. Deze persoon droeg donkerkleurige kleding. Uiteraard komen we graag in contact met mensen die tips of camerabeelden hebben."

Wie denkt de politie te kunnen helpen mag bellen naar 0800 - 6070. Het tipformulier op de site invullen kan ook.