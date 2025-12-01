Volg Hart van Nederland
Coffeeshop in Doetinchem voor tweede keer doelwit van explosie

Crime

Vandaag, 11:42 - Update: 27 minuten geleden

Aan de Veemarkt in Doetinchem heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden bij een coffeeshop. De schade is enorm. Er is een dader in beeld en er is een signalement bekend, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Er zijn dakpannen van het gebouw geslagen en deuren zijn uit het pand geblazen. Ook nabijgelegen winkels liepen schade op; bij een kapperszaak in de straat zijn meerdere ruiten gesprongen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en de omgeving werd tijdelijk afgezet in verband met het onderzoek en de veiligheid.

Niet de eerste keer

De coffeeshop aan de Veemarkt was op 21 oktober ook al doelwit van een explosie. Burgemeester Bouwmans van Doetinchem sprak onlangs nog zijn zorgen uit over de reeks incidenten in zijn stad. "Het is de zoveelste enorme knal waardoor veel inwoners van Doetinchem en omgeving zijn opgeschrikt", zei hij eerder.

Redactie Hart van Nederland

