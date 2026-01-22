Zilverroof Doesburg gesprek van de dag: 'Ga je nooit meer iets van zien'

De diefstal van de volledige collectie van het Zilvermuseum in Doesburg maakt de tongen los. In de Hanzestad staan ze er nog steeds van te kijken hoe waarschijnlijk twee inbrekers de kraak hebben weten te zetten. Nu de politielinten langzaam worden opgerold en de glassplinters opgeruimd worden, maakt voorzitter Ernst Boesveld van het museum de schade op.

Al wijzende naar de kapotte muur van de Martinikerk, waar het museum in gehuisvest is, vertelt Boesveld: "Ze hebben deze deur gewoon grof geforceerd, er is zelfs een stuk uit de muur." Hij heeft nog geen idee wie zich precies schuldig heeft gemaakt aan de roof. "Daar kun je over redetwisten. Maar het lijkt erop dat ze wel informatie hadden, plattegronden of wat dan ook."

Politieonderzoek

Zijn museum ligt er op het moment dat Hart van Nederland hem spreekt niet fraai bij. "Het is nog een ravage. Ze hebben alle vitrinekasten ingeslagen. Alle veertien vitrinekasten zijn kapot. Er staan nog een paar voorwerpen, maar dat is geen zilver. Dat is keramiek. Maar daar hadden ze schijnbaar weinig interesse in."

Het museum zelf kan hij nog niet betreden vanwege het politieonderzoek. Volgens Boesveld is het de verwachting dat het plaats delict vrijdagochtend kan worden vrijgegeven.

Tips welkom

Ook waarnemend burgemeester Arco Hofland wist niet wat hij hoorde toen hij het nieuws van de inbraak vernam: "Mijn eerste reactie was: vreselijk. Het museum is met zoveel vrijwilligers neergezet. Een harde klap voor Doesburg." Hij ziet het gestolen erfgoed als een verlies voor de Hanze - en mosterdstad. "Laat het alsjeblieft het terugkeren naar Doesburg."

Volgens de politie is nog onduidelijk wie betrokken is bij de inbraak. "Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht. We doen onderzoek om hier duidelijkheid over te krijgen. Dit betekent dat we buurtonderzoek doen, camerabeelden uitkijken en sporen op locatie veiligstellen", stelt een woordvoerder. Tips en camerabeelden zijn welkom via de site van de politie of 0900 - 8844.