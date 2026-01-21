Zilvermuseum Doesburg volledig leeggeroofd, grote ravage aangericht

Het Zilvermuseum Doesburg is woensdagochtend volledig leeggeroofd. Dat laat het museum weten aan Hart van Nederland. Inbrekers hebben de complete collectie antiek zilver meegenomen. Het museum is gevestigd in de Martinikerk, midden in de historische binnenstad van Doesburg (Gelderland). De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Rond 04.30 uur drongen twee mannen via de toreningang van de kerk het gebouw binnen. Met een koevoet forceerden zij de deur naar het museum. Vervolgens sloegen de inbrekers alle vitrines kapot en namen zij de volledige collectie mee.

De schade is groot: de waarde van de gestolen objecten wordt geschat op tientallen duizenden euro's. "Maar het gaat meer om de emotionele waarde", zegt voorzitter van het museum Ernst Boesveld tegen Hart van Nederland.

Het museum bevindt zich in een zwevende glazen ruimte in de 13e-eeuwse Martinikerk. "De persoon die de kerkklokken moest luiden, zag dat de deur was geforceerd", aldus Boesveld. Door de inbraak is een grote ravage ontstaan. "De dieven waren echt op zoek naar zilver, want ze hebben niet aan de rest van de kerk gezeten." De politie was snel ter plaatse, heeft sporen veiliggesteld en bekijkt camerabeelden uit de omgeving.

Aangeslagen

Oprichter Martin de Kleijn reageert aangeslagen op de inbraak. "Dit is niet alleen een diefstal van zilver, maar van verhalen, vakmanschap en geschiedenis", zegt hij. "Objecten waar decennialang met zorg aan is verzameld, zijn in één nacht verdwenen. Dat raakt mij persoonlijk, maar ook de stad Doesburg."

Het Zilvermuseum Doesburg toont een internationale collectie antiek zilver uit de periode 1700 tot 1920. De verzameling bestaat uit meer dan driehonderd objecten uit ruim twintig landen. Het zwaartepunt ligt bij zilveren mosterdpotjes, lepeltjes en cruetsets, aangevuld met voorwerpen uit de boter-, azijn- en tabaksindustrie.

Onder de gestolen stukken bevindt zich ook een uniek object dat speciaal voor Doesburg is ontworpen. Het gaat om een zilveren mosterdpot met lepel van zilversmid Marcel Blok, die de meanderende IJssel van vóór 1950 symboliseert en het stadswapen van Doesburg draagt. Het object is uniek en bestaat nergens anders ter wereld.

Getuigen

Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag iets verdachts hebben gezien bij de Martinikerk, of die informatie hebben over aangeboden zilveren objecten, om contact op te nemen.