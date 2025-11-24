Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (20) knalt tegen boom na gevaarlijke achtervolging over A50

Man (20) knalt tegen boom na gevaarlijke achtervolging over A50

Crime

Vandaag, 11:32

Link gekopieerd

De verkeerspolitie heeft maandagochtend beelden gedeeld van een bizarre achtervolging op de A50. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel scheurde woensdagavond in zijn Tesla met ruim 200 km/u over de snelweg om te ontkomen aan de politie. Uiteindelijk vloog de auto uit de bocht en knalde tegen een boom bij Beuningen.

Op de beelden is te zien hoe de politie in eerste instantie een stopteken geeft vanwege een snelheidsovertreding. Hierna ontstaat een gevaarlijke achtervolging. De bestuurder wordt van de A50 geleid, maar op het laatste moment gaat hij weer terug de snelweg op.

De man gaat op een later moment de snelweg af en rijdt meerdere keren door rood of doorgetrokken strepen. Uiteindelijk verliest hij de macht over het stuur en komt tegen een boom tot stilstand.

Niet onder invloed

De bestuurder is door de verkeerspolitie uit de auto gehaald en aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag. De auto is behoorlijk beschadigd, maar de man raakte niet gewond. Uit testen blijkt dat hij niet onder invloed was tijdens het rijden. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en er is een proces verbaal opgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Enorme ravage in Oosterhout: auto klapt op twee bomen na achtervolging'
'Enorme ravage in Oosterhout: auto klapt op twee bomen na achtervolging'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.