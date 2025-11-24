Man (20) knalt tegen boom na gevaarlijke achtervolging over A50

De verkeerspolitie heeft maandagochtend beelden gedeeld van een bizarre achtervolging op de A50. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel scheurde woensdagavond in zijn Tesla met ruim 200 km/u over de snelweg om te ontkomen aan de politie. Uiteindelijk vloog de auto uit de bocht en knalde tegen een boom bij Beuningen.

Op de beelden is te zien hoe de politie in eerste instantie een stopteken geeft vanwege een snelheidsovertreding. Hierna ontstaat een gevaarlijke achtervolging. De bestuurder wordt van de A50 geleid, maar op het laatste moment gaat hij weer terug de snelweg op.

De man gaat op een later moment de snelweg af en rijdt meerdere keren door rood of doorgetrokken strepen. Uiteindelijk verliest hij de macht over het stuur en komt tegen een boom tot stilstand.

Niet onder invloed

De bestuurder is door de verkeerspolitie uit de auto gehaald en aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag. De auto is behoorlijk beschadigd, maar de man raakte niet gewond. Uit testen blijkt dat hij niet onder invloed was tijdens het rijden. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en er is een proces verbaal opgemaakt.