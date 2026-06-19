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Celstraf voor verkrachten meisje (15) in wc tijdens Koningsdag Arnhem

Celstraf voor verkrachten meisje (15) in wc tijdens Koningsdag Arnhem

Crime

Vandaag, 15:35

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De rechtbank in Arnhem heeft vrijdag een 27-jarige man uit Almere veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje in een mobiel toilet. Dat gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in het centrum van Arnhem. De man krijgt een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De rechtbank legde de Almeerder ook een contactverbod op van drie jaar.

De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in het toilet toen ze wilde plassen. Hij draaide de deur op slot, trok haar kleding naar beneden en verkrachtte haar.

De man was veel ouder dan het meisje en had fysiek overwicht. Hij maakte misbruik van het feit dat ze onder invloed was van alcohol en negeerde haar signalen van verzet en weerstand, aldus de rechtbank in het vonnis. "Hiermee zorgde hij voor een situatie die voor het meisje zó bedreigend en beangstigend was dat zij zich daar niet aan kon onttrekken."

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Door ANP

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