Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Agent vervolgd voor schieten op automobilist in Leeuwarden

Crime

Vandaag, 15:35 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een politieagent die in januari 2024 in Leeuwarden een kogel op een automobilist afvuurde, wordt daarvoor vervolgd, meldt het OM dinsdag. De automobilist werd geraakt toen de agent samen met een collega een controle uitvoerde na een melding van een woningoverval. Het slachtoffer en de bijrijder bleken daar niet bij betrokken te zijn.

De twee mannen stapten weer in de auto terwijl de controle nog bezig was, schrijft het OM. "Op enig moment" schoot de agent op de auto. Een afgevuurde kogel raakte de bestuurder, waarna een verkeersongeval plaatsvond en beide inzittenden zwaargewond raakten.

De officier van justitie is van mening dat de politieagent zich niet aan de geweldsinstructie heeft gehouden en dat dit strafbaar is. De zaak wordt voorgelegd aan "de blauwe kamer" van de rechtbank Midden-Nederland.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.