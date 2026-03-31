Agent vervolgd voor schieten op automobilist in Leeuwarden

Een politieagent die in januari 2024 in Leeuwarden een kogel op een automobilist afvuurde, wordt daarvoor vervolgd, meldt het OM dinsdag. De automobilist werd geraakt toen de agent samen met een collega een controle uitvoerde na een melding van een woningoverval. Het slachtoffer en de bijrijder bleken daar niet bij betrokken te zijn.

De twee mannen stapten weer in de auto terwijl de controle nog bezig was, schrijft het OM. "Op enig moment" schoot de agent op de auto. Een afgevuurde kogel raakte de bestuurder, waarna een verkeersongeval plaatsvond en beide inzittenden zwaargewond raakten.

De officier van justitie is van mening dat de politieagent zich niet aan de geweldsinstructie heeft gehouden en dat dit strafbaar is. De zaak wordt voorgelegd aan "de blauwe kamer" van de rechtbank Midden-Nederland.