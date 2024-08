Strafrechtelijk onderzoek naar agent die op auto schoot in Leeuwarden

Het OM gaat een strafrechtelijk onderzoek starten naar het schieten door een agent waarbij een persoon gewond is geraakt. Het schietincident met een agent van de eenheid Landelijke Expertise en Operaties vond plaats in de omgeving van de Drachtsterweg in Leeuwarden op 13 januari van dit jaar.

Volgens het OM bestaat na het feitenonderzoek het vermoeden dat de agent niet heeft gehandeld volgens de geweldsinstructie. De agent is aangemerkt als verdachte en wordt gehoord.

Op 13 januari kreeg de politie een melding van een inbraak aan de Reintje Visser-Beardastrjitte in Hempens. Een slachtoffer zou daar zijn bedreigd met een wapen, maar niet gewond zijn geraakt.

Twee verdachten zouden er vandoor zijn gegaan en de politie keek naar hen uit. Uiteindelijk vonden agenten van de eenheid Landelijke Expertise en Operaties in de omgeving van de Drachtsterweg een mogelijk verdacht voertuig met twee inzittenden. Ze hielden het voertuig staande en wilden de inzittenden controleren. De auto ging ervandoor, en er werd door de politie geschoten.

Zwaargewond

De auto raakte van de weg bij het Drachtsterplein en de twee inzittenden van de auto raakten zwaargewond. Uit het onderzoek bleek later dat de inzittenden van de auto niets te maken hadden met de inbraak en bedreiging in Hempens, meldt het OM.

