Ophef na 'Fijne Charlie Kirkdag'-tweet docent, school Heerenveen neemt maatregelen

Een middelbare school in Heerenveen heeft maatregelen genomen tegen een docent die donderdag schokkende berichten op social media plaatste over de gewelddadige dood van Charlie Kirk (31) in de Verenigde Staten. De berichten van de leraar - die onder meer ethiek zou doceren - wekten online veel verontwaardiging op. Ouders van leerlingen trokken aan de bel bij de school.

De docent plaatste onder meer op X en BlueSky: 'Fijne Charlie Kirkdag voor iedereen die het viert'. Ook luidde een bericht: 'Controversiële mening maar: dode nazi's goed'. Verder reageerde de leraar op iemand die naar aanleiding van de moord op Kirk zei dat 'geweld tegen fascisten zelfverdediging is' met: 'Jij solliciteert naar een 10+ jongeman!'.

De leraar gaf ook aan dat hij de vraag of je fascisten 'mag of moet doodschieten als je de kans krijgt een interessant ethisch vraagstuk' vindt, hij vervolgde: 'Zal eens nadenken over een lesplan'. De berichten en het account zijn inmiddels niet meer te vinden. In de bio van de docent zou hebben gestaan dat hij docent levensbeschouwing en ethiek is.

Nadat het schot op Kirk was gelost, was er grote paniek:

0:37 Geschokte reacties na moord op Charlie Kirk

Adequate maatregelen

Bezorgde ouders zochten contact met de school waar de docent lesgeeft, vertelt de bewuste school op de website. De school benadrukt 'nadrukkelijk afstand van de standpunten en overtuigen te nemen die in die berichten werden verkondigd. De mening en de uitlatingen die door betreffende docent zijn gedaan zijn in strijd met ons uitgangspunt van verbinden en wederzijds respect. Wij nemen adequate maatregelen jegens de betrokken docent.'

Welke maatregelen dit zijn, maakt de school niet bekend.

Laffe daad

De conservatief politiek activist Kirk, een invloedrijke bondgenoot van president Donald Trump, werd woensdag doodgeschoten bij een bijeenkomst op een universiteit. Hij gaf daar een presentatie toen er schoten werden gelost. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Meerdere kopstukken in de Tweede Kamer hebben gereageerd op de gewelddadige dood. Zo noemt demissionair minister-president Dick Schoof het een "laffe en afschuwelijke daad" en zegt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans dat dit om een "scherpe veroordeling vraagt".