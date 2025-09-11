Kamerleden reageren op moord Charlie Kirk: 'Laffe aanslag'

De moord op de Amerikaanse radicaal-rechtse opiniemaker Charlie Kirk is "een laffe en afschuwelijke daad", zegt demissionair minister-president Dick Schoof op X. "In een vrije democratie bestrijd je elkaar met woorden, nooit met geweld."

Kirk (31), een invloedrijke bondgenoot van president Donald Trump, werd woensdag neergeschoten bij een bijeenkomst op een universiteit. Hij gaf daar een presentatie toen er schoten werden gelost. Op beelden die online circuleren is te zien dat hij werd getroffen in zijn hals. Volgens de woordvoerder van de universiteit werd er vanaf ongeveer 180 meter afstand geschoten vanuit een nabijgelegen universiteitsgebouw.

Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Op dit moment is een klopjacht gaande naar de schutter.

Schoof laat verder weten dat zijn gedachten "bij zijn gezin en dierbaren" zijn.

'Gruwelijke moordaanslag'

Ook andere kopstukken in de Tweede Kamer reageren geschokt. "Alweer een gruwelijke moordaanslag in de VS, die om een scherpe veroordeling vraagt", aldus GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. "Want hoe groot politieke meningsverschillen ook mogen zijn, wie denkt ze met geweld op te kunnen lossen, brengt de democratie zelf in gevaar."

VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz spreekt van een laffe aanslag. "Een vrije samenleving heeft debat en kritische vragen nodig, waar je verschilt van mening met woorden. Nooit met geweld."

Ook D66-leider Rob Jetten hamert erop dat geweld in een vrije democratie "geen enkele plek" heeft. "Dat Amerika nu opnieuw wordt geconfronteerd met een moordaanslag die een stem in het publieke debat smoort, is een klap voor eenieder met een democratisch hart."

Mirjam Bikker van de ChristenUnie noemt de moord op Kirk vreselijk nieuws. "Als andere opvattingen tot vijanden worden gemaakt, als het vertrouwen in de kracht van woorden wordt vervangen door de verwoesting van kogels, dan is vrijheid leeg en democratie het recht van de sterkste."

PVV-leider Geert Wilders grijpt de moord op X aan om zijn eigen politieke punten kracht bij te zetten. In een andere tweet suggereert hij dat het na deze aanslag "feest" zou zijn bij GroenLinks-PvdA.

Volgers

Kirk trad regelmatig op als commentator in tv-programma's als Fox News en hij had veel volgers op sociale media. Trump heeft Kirk vaak geprezen omdat hij jongeren ervan zou hebben weten te overtuigen op de Republikein te stemmen bij de presidentsverkiezingen.

