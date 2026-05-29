Plofkraak Drachten in beeld: politie op zoek naar deze verdachten

In de vroege morgen van donderdag 28 mei schrokken meerdere bewoners van het Friese Drachten zich een hoedje. Bewoners die wonen in de buurt van de Zuidkade werden opgeschrikt door een harde knal. Twee personen op een scooter bliezen daar een pinautomaat op bij een plofkraak.

De harde knal zorgde voor meerdere meldingen bij de politie over een explosie. Eenmaal aangekomen op locatie bleek het om een plofkraak te gaan. Niemand raakte gewond, maar de gevel van het gebouw waar de pinautomaat aan bevestigd was, was wel ernstig toegetakeld. De daders gingen ervandoor met buit, maar het is nog niet bekend hoe groot deze is.

Signalement

De politie heeft inmiddels beelden gepubliceerd waarop de plofkraak staat vastgelegd (zie bovenstaande video). Twee verdachten in zwarte kleding staan op de beelden, waarvan er eentje opvallende roodgele handschoenen draagt. Te zien is hoe de verdachten vluchten op een lichtkleurige (motor)scooter, mogelijk een Yamaha TMAX.

Daarnaast vraagt de politie om uit te kijken naar weggegooide kledingstukken, mogelijk met markeringsverf. Die verf is vrijgekomen bij de plofkraak en het kan goed zijn dat het op de kleding van de daders is terecht gekomen.

De politie ontvangt graag tips van mensen die meer weten. " Heb je beelden van de plofkraak of de (motor)scooter? Heb je in de afgelopen dagen iets verdachts gezien of gehoord? Of weet je meer over deze plofkraken? Bel de politie op 0800-6070, tip via Politie.nl of geef je info anoniem door via 0800-7000", aldus de politie.