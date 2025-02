Fred K. krijgt 9 jaar cel voor seksueel misbruik dochter, nichtje en online ontucht

Fred K. uit Boekel is maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot negen jaar cel voor seksueel misbruik van zijn dochter, verkrachting van een nichtje en voor online ontucht met tientallen jonge meisjes. De jongsten waren acht jaar oud. De straf staat gelijk met de eis van het Openbaar Ministerie.

De politie pakte K. in mei 2023 op, nadat zijn dochter aangifte van seksueel misbruik had gedaan. Volgens de dochter misbruikte haar vader haar vanaf haar negende, tijdens weekends waarin zij bij hem verbleef. Voorafgaand aan de aangifte van de dochter, had de betrokken nicht contact gehad met de politie. Zij werd naar eigen zeggen in 2014 en 2015 twee keer door K. verkracht. In 2014 moest zij als gevolg daarvan een abortus ondergaan.

Het nichtje woonde tijdelijk bij K. omdat zij in een moeilijke thuissituatie verkeerde en psychische problemen had. "Zij dacht bij verdachte een veilige thuishaven te vinden. In plaats van een veilig thuis te bieden, heeft verdachte ernstig misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin het slachtoffer zich bevond", aldus de rechtbank.

Verschillende mapjes

Toen K. werd gearresteerd, nam de politie diverse gegevensdragers in beslag. Daarop werden naast gedownloade kinderporno 43 door K. aangemaakte mapjes gevonden met meisjesnamen en bijbehorende leeftijden. In die mapjes zaten pornografische beelden, opgenomen door K. tijdens chatten en videobellen.

De politie heeft een aantal van de meisjes kunnen identificeren. Sommigen kwamen uit België. De Brabander benaderde de meisjes via Snapchat, waarbij hij zich voordeed als tiener. Hij zette hen aan tot het plegen van seksuele handelingen voor de camera.

Verdachte ontkent

K. ontkent alles. "Verdachte heeft op geen enkele wijze berouw getoond of verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden", aldus de rechtbank. "De rechtbank spreekt de hoop uit dat verdachte in een later stadium de slachtoffers wel erkenning geeft voor wat hen is overkomen."

ANP