9 jaar cel geëist tegen Fred K. voor verkrachten dochter, nichtje en online misbruik

De rechtszaak tegen Fred K., die verdacht wordt van het online misbruik van meerdere meisjes, is maandag verdergegaan. K. wordt onder andere verdacht van het verkrachten van zijn eigen minderjarige dochter en nichtje. Verder wordt hij ook verdacht van online misbruik van zeker 14 minderjarige meisjes. Het OM eist nu een gevangenisstraf van 9 jaar en een verplichte, gedragsveranderende behandeling.

Via zijn advocaat laat K. weten spijt te hebben van het online misbruik van de meisjes. De verkrachting van zowel zijn dochter als het nichtje ontkent hij.

Getraumatiseerd

Op de computer van K. werden foto's en filmpjes gevonden, en via Snapchat benaderde hij de meisjes en deed hij zich voor als jongen van 14 tot 16 jaar en gebruikte daarbij een neppe profielfoto.

Susan van Hinthum uit het Brabantse Boekel, ex-vrouw van K., vertelde eerder al aan Hart van Nederland over hoe het met haar dochter ging. zo is te zien in bovenstaande video. "Door wat er ons is overkomen beleven wij al meer dan een half jaar een hel. Mijn dochter is getraumatiseerd en kan niet meer naar school. Ze heeft zware EMDR-therapie, durft veel niet en heeft nachtmerries elke nacht."

Slachtoffers door heel het land

De 46-jarige Fred K. uit Boekel zit al enige tijd vast. Door het hele land werden de afgelopen maanden meisjes en hun ouders benaderd over wat zij hebben meegemaakt met Fred K.. In de voorlopige aanklacht sprak het Openbaar Ministerie het over het ‘opzettelijk minderjarige verleiden tot plegen of dulden van ontucht’. Verder wordt Fred K. verweten dat hij kinderporno heeft gemaakt.

De rechtbank doet op 17 februari uitspraak in de zaak.