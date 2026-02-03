Forse toename drankrijden: deze provincies springen eruit

De Nederlandse automobilist lijkt zich niks aan te trekken van de talloze overheidscampagnes tegen rijden onder invloed. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata. In 2025 is er een recordaantal boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed van 47.870 bekeuringen. Dit is een stijging van 80 procent vergeleken met tien jaar geleden.

Nooit eerder zijn er zo veel boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed. In 2025 zijn er per dag 131 boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed. Dit zijn er 58 meer per dag in vergelijking met 2015. In Zuid-Holland hebben de meeste automobilisten een boete ontvangen voor rijden onder invloed. Noord-Holland en Noord-Brabant volgen.

Grootste stijging in Limburg

Opvallend is dat deze drie provincies niet de grootste stijging hebben in het aantal boetes voor rijden onder invloed. Limburg staat aan kop met de grootste stijging in boetes. Het aantal boetes is 2,5 keer zo hoog als de jaren hiervoor. Groningen en Overijssel volgen. Toch blijft Zuid-Holland nog steeds de grote winnaar in het aantal boetes per provincie, maar is de afgelopen 10 jaar niet zo hard gestegen als in andere provincies.

S tijging boetes voor rijden onder invloed in provincies: 1. Limburg: +155,35% 2. Groningen: +131,28% 3. Overijssel: + 128,37%

Hoogste aantal boetes per kilometer weg

Kijk je naar het aantal boetes voor rijden onder invloed per gemeente, dan staat Rotterdam op nummer een met 2.801 bekeuringen en Amsterdam volgt met 2.699 bekeuringen. Den Haag staat op nummer drie met 2.379 bekeuringen voor rijden onder invloed. Dit zijn alle drie grote dichtbevolkte steden.

Kijken we naar het aantal boetes voor rijden onder invloed per kilometer weg, dan ziet de top drie er anders uit. Op nummer een staat Den Haag met 2.1 boetes per km weg, op nummer twee staat Rotterdam met 1,4 boetes per km weg en op nummer drie staat Amsterdam, Zoetermeer en Leiden met 1,3 boetes per km weg. Gemiddeld werden er in Nederland 0,3 boetes per kilometer weg uitgeschreven voor rijden onder invloed.