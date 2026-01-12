Volg Hart van Nederland
Twee mannen (31 en 32) opgepakt voor dood 40-jarige in woning Lelystad

Crime

Vandaag, 11:05

In het onderzoek naar de dood van Pawel, een 40-jarige man uit Polen, heeft de politie twee verdachten aangehouden. Dat meldt de politie maandagochtend. De mannen werden vrijdag 9 januari opgepakt. Pawel werd eind september dood aangetroffen in zijn woning aan de Maerlant in Lelystad en is om het leven gekomen door een misdrijf.

De aangehouden verdachten zijn een 31-jarige en een 32-jarige man, beiden afkomstig uit Polen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Pawel. Het Team Grootschalige Opsporing doet al langere tijd onderzoek naar de zaak en kwam op basis daarvan uit bij de twee mannen.

De overleden man werd op dinsdagmiddag 30 september aangetroffen in zijn woning. Hulpdiensten rukten rond 13.00 uur uit na een melding van een reanimatie, maar hulp mocht niet meer baten. De woning werd gebruikt als huisvesting voor arbeidsmigranten. Al snel werd duidelijk dat een natuurlijke dood niet kon worden uitgesloten.

Laatst gezien

Pawel werd voor het laatst levend gezien op zondagavond 28 september rond 18.00 uur. Beelden daarvan werden in december gedeeld via Opsporing Verzocht en sociale media. Dat leverde volgens de politie acht tips op. De politie bedankt iedereen die informatie heeft gedeeld en benadrukt dat nieuwe tips nog steeds welkom zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

