School in Lelystad werd ontruimd na bedreigingen door 'onbekende melder'

Crime
Vandaag, 22:28
"Een nog onbekende melder" heeft bedreigingen geuit aan een school in Lelystad, meldt de politie. De school werd woensdag ontruimd. Eerder was alleen nog bekend dat dit was vanwege een "verdachte situatie".
Meerdere straten rond het MBO College aan het Agorawagenplein werden afgesloten. Volgens de politie zat er ook een kinderdagverblijf in het pand. De studenten, kinderen en medewerkers werden opgevangen. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden en gaf de politie het gebied weer vrij.
"De politie ontving bedreigingen die gericht waren op een school in Lelystad", aldus de politie woensdagavond. Meer informatie over de bedreigingen en de onbekende melder heeft een woordvoerster niet.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.