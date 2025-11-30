Volg Hart van Nederland
Politie: opzet bij brand en explosie Almere waardoor man zwaargewond raakte

Crime

Vandaag, 15:30

De politie zegt dat de brand in een woning aan de Swingstraat in Almere, waarbij zondagochtend een 49-jarige man zwaargewond raakte, vermoedelijk is aangestoken. De brand ontstond rond 02.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag, na een explosie in de woning.

Omliggende woningen moesten worden ontruimd. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat nu weten uit te gaan van opzet en is een groot onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

Rechercheurs spreken met buurtbewoners, doen sporenonderzoek en bekijken camerabeelden uit de omgeving. De politie is specifiek op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien rond het tijdstip van de explosie of die beschikken over camerabeelden van bijvoorbeeld deurbelcamera’s.

Getuigen worden dringend verzocht zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

