Politie: opzet bij brand en explosie Almere waardoor man zwaargewond raakte

De politie zegt dat de brand in een woning aan de Swingstraat in Almere, waarbij zondagochtend een 49-jarige man zwaargewond raakte, vermoedelijk is aangestoken. De brand ontstond rond 02.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag, na een explosie in de woning.

Omliggende woningen moesten worden ontruimd. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat nu weten uit te gaan van opzet en is een groot onderzoek gestart.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Getuigen gezocht

Rechercheurs spreken met buurtbewoners, doen sporenonderzoek en bekijken camerabeelden uit de omgeving. De politie is specifiek op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien rond het tijdstip van de explosie of die beschikken over camerabeelden van bijvoorbeeld deurbelcamera’s.

Getuigen worden dringend verzocht zich te melden.