Zwaargewonde na explosie bij woning in Almere

Brand

Vandaag, 08:15

In een woning aan de Swingstraat in Almere is in de nacht van zaterdag op zondag na een explosie brand uitgebroken. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt, meldt de politie.

De explosie werd rond 02.15 uur gemeld. Door de brand moesten omliggende woningen worden ontruimd. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie en roept getuigen op zich te melden.

