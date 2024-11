Cel geëist tegen man uit Reuver, zou lichaam echtgenote langs snelweg hebben verbrand

Afgelopen 1,5 jaar is er veel aandacht gekomen voor femicide, zoals vrouwenmoord ook wel heet. Die aandacht is hard nodig. Uit statistieken blijkt dat in Nederland elke 8 dagen een vrouw wordt vermoord, 6 van de 10 keer is de vermoedelijke dader een (ex-) partner. Duidelijk is dat vrouwenmoord niet toebehoort aan een specifieke laag van de bevolking of een bepaalde leeftijd. Het kan iedere vrouw overkomen.