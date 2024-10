Familie- en burenruzies uitgevochten met explosieven: 'Maatschappelijke trend'

Explosieven worden in Nederland niet meer alleen in het criminele circuit gebruikt, ze komen steeds vaker voor bij persoonlijke conflicten zoals familieruzies en burenruzies. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie.

In Den Bosch zijn al vele explosies, onder meer bij woningen, geweest. Dit weekend was het ook weer raak. Dat zie je in de video bovenaan.

"We schatten dat bij ruim de helft van de incidenten geen link is met criminaliteit. Het lijkt een maatschappelijke trend te worden om ruzies met een aanslag te beslechten", zegt Jos van der Stap, programmamanager High Impact Crime bij de politie.

Vorig jaar waren er bijna vijfhonderd incidenten waarbij explosieven werden gebruikt, dit jaar zijn het er nu al 768. De meeste aanslagen richten zich op woningen en vinden vooral plaats in de grote steden, maar ook kleinere gemeenten worden ermee geconfronteerd.

'Behoefte aan minder korte lontjes'

Meestal gaat het om zwaar, professioneel vuurwerk dat flitspoeder bevat. Dat zit onder meer in cobra’s en ander vuurwerk. Van der Stap maakt zich zorgen om hoe makkelijk het voor Nederlanders is om aan zwaar explosief materiaal te komen. Volgens hem is een stevige aanpak nodig omdat 'er dringend behoefte is aan minder korte lontjes in de samenleving'.

ANP