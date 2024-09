Explosie en brandstichting bij dezelfde woning in Zoutelande

Bij een woning aan de Langendam in Zoutelande is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest. Bij diezelfde woning werd zaterdagochtend vroeg ook brandgesticht, meldt de politie.

De politie kreeg om 00.40 uur een melding over een explosie bij de woning in de Zeeuwse plaats. Door de ontploffing was de voordeur uit de voorgevel geblazen. Daarbij raakte niemand gewond.

Om 06.15 uur kwam een tweede melding binnen bij de politie, ditmaal van een brand rondom dezelfde woning. De politie gaat uit van brandstichting en doet verder onderzoek.

