Wie doodde mevrouw Hoffmann (85)? Politie Ermelo zoekt dringend tips

De politie in Ermelo vraagt dringend om hulp bij het onderzoek naar de dood van een 85-jarige vrouw. Mevrouw Hoffmann werd woensdagochtend 7 mei dood aangetroffen in haar woning aan de Heidelaan. De omstandigheden zijn verdacht, en de politie houdt serieus rekening met een misdrijf.

Buurtbewoners reageren geschokt op de dood van de 85-jarige vrouw in Ermelo. Tegen Hart van Nederland vertelden zij dat het slachtoffer bekend stond als een warme en betrokken vrouw.

De vrouw zou vermoedelijk al op dinsdagavond 6 mei om het leven zijn gebracht. Die avond deed ze nog vrijwilligerswerk bij wijksoos De Baanveger aan de IJsbaanweg. Ze vertrok daar omstreeks 18.45 uur op haar fiets en keerde rond 21.15 uur weer terug naar huis.

Laatste beelden van het slachtoffer

In het programma Opsporing Verzocht werden vermoedelijk de laatste beelden van het slachtoffer getoond. Camera’s aan de Oude Telgterweg legden haar zowel op de heen- als terugweg vast. De politie hoopt dat omwonenden of voorbijgangers iets opvallends hebben gezien rond dat tijdstip en roept hen op zich te melden.

De vermoedelijke dader of daders moeten tussen 19.00 en 23.00 uur in de buurt van haar woning zijn geweest. De politie vraagt daarom specifiek aandacht voor verdachte situaties, personen of voertuigen in de omgeving van de Heidelaan op dinsdagavond.

Tips of beelden

Beelden van beveiligingscamera’s, deurbelcamera’s, dashcams of andere opnames uit de buurt van de Heidelaan kunnen cruciaal zijn. De politie roept bewoners en ondernemers in de omgeving op om hun beelden van die avond goed te bekijken en die te delen.

Ook wie andere informatie heeft over die avond of over mogelijke motieven, wordt dringend gevraagd contact op te nemen met de politie.