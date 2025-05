Vrouw (85) dood gevonden in woning Ermelo, politie vermoedt misdrijf

In Ermelo is woensdagochtend een overleden vrouw gevonden in haar woning aan de Heidelaan. De politie houdt er rekening mee dat het 85-jarige slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf.

Een Team Grootschalige Opsporing gaat "uitgebreid onderzoek" doen, meldt de politie. Mensen die meer informatie of beeldmateriaal uit de omgeving hebben, worden gevraagd contact op te nemen.

ANP