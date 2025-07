Afzender 'poederbrieven' aan gemeenten heeft spijt: 'Heel onhandig'

Het Conferentiehotel Villa Heidebad in Epe heeft spijt van de 'poederbrief' die het aan meerdere gemeenten heeft gestuurd met daarin meel en een recept voor koekjes. De brief zorgde in onder meer het Drentse Tynaarlo voor onrust, omdat niet direct duidelijk was wat de substantie in de brief was.

"Het was heel onhandig", zegt Bjarne Pechler, eigenaar van het conferentieoord. "We hebben er totaal niet over nagedacht dat onze brief kon worden geïnterpreteerd als een poederbrief. Het is verre van wat we wilden bereiken. De intentie was om gemeenten een bedankje te sturen."

'Onaanvaardbaar'

Volgens gemeente Tynaarlo ontvingen zo'n 200 gemeenten een brief. "Dit was een hele vervelende situatie", laat een woordvoerder van de gemeente aan Hart van Nederland weten. "Het heeft enorme impact gehad bij onze medewerkers. Dit is onaanvaardbaar."

Het gemeentehuis van Nijmegen werd woensdagochtend ook ontruimd en de omgeving afgezet na een melding dat een mogelijk gevaarlijke stof was gevonden, bevestigt een politiewoordvoerder. Zij zegt niet wat er werd gevonden, wel dat het uiteindelijk om een ongevaarlijke stof ging. Ook een gemeentewoordvoerder wil er niet meer over kwijt dan dat de poederbrief uiteindelijk niet gevaarlijk bleek.

ANP