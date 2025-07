Bizarre post zorgt voor paniek bij 200 gemeenten: 'poederbrieven' blijken reclameactie

Een bijzondere reclameactie heeft tot gefronste wenkbrauwen geleid bij tweehonderd gemeenten. De gemeenten kregen een poederbrief en sloegen alarm. Dat meldt gemeente Tynaarlo woensdagmiddag. Wat eerst werd gezien als een mogelijk gevaarlijke actie, bleek uiteindelijk reclame: in de enveloppen zat meel en... een koekjesrecept.

De gemeente Amersfoort bevestigt dat zij ook zo'n brief ontvingen. “Er zat meel in en een recept voor koekjes”, laat een woordvoerder weten. Toch werd direct alarm geslagen, zoals bij elke verdachte brief.

De gemeente Tynaarlo werd gewaarschuwd door een andere gemeente. “Hierdoor kon de brief snel worden opgespoord en ongeopend worden overgedragen aan de politie”, aldus een woordvoerder. Uit onderzoek bleek dat ook in deze brief niets gevaarlijks zat.

Nijmegen

Ook bij de Stadswinkel van de gemeente Nijmegen werd een brief gevonden met de substantie, meldt een correspondent ter plaatse. De Stadswinkel is woensdagochtend ontruimd na het vinden van de brief. De omgeving werd ruim afgezet.

Dertien medewerkers die werken op de afdeling waar de brief ontvangen werd, werden apart gezet bij een ambulance, aldus de correspondent.

