Dronken man (43) probeert ambulance te stelen in Moordrecht

Een stomdronken man heeft in Moordrecht geprobeerd een ambulance te stelen. Dat deed hij zondag op maandagnacht terwijl ambulancemedewerkers in een huis bezig waren om iemand te helpen.

De ambulance was samen met de politie ter plaatse vanwege een medisch incident in een woning. Terwijl het medische team binnen bezig was, stapte de 43-jarige man in het voertuig dat met draaiende motor klaarstond. De ingebouwde beveiliging schakelde de motor direct uit, waardoor de poging van de man mislukte.

Heterdaad

Agenten die al aanwezig waren, konden de man direct aanhouden. Hij is overgebracht naar het arrestantencomplex in Gouda.

Serieus misdrijf

Dat het, al dan niet voor de grap, stelen van een ambulance als serieus misdrijf wordt beoordeeld is deze week duidelijk geworden bij onze zuiderburen. Daar zijn drie jongemannen van 17, 21 en 22 jaar veroordeeld voor het stelen van een ambulance. De 'grap' kwam hen duur te staan: de twee oudste verdachten kregen elk 18 maanden celstraf en een boete van 800 euro. De minderjarige van 17 werd overgebracht naar een gesloten inrichting.