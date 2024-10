Drie tieners uit Den Haag opgepakt voor schieten op woning Zwolle

Drie jongens van 15, 16 en 19 jaar uit Den Haag zijn aangehouden voor het schietincident in Zwolle zaterdagvond. De politie kreeg een melding dat een woning aan de Schubertstraat was beschoten. Op de plaats van het incident vonden agenten meerdere hulzen.

Na onderzoek kreeg de politie een beeld van de verdachten en een auto die bij het schietincident betrokken zou zijn. Niet veel later werd het voertuig op de A28 bij Amersfoort gevonden. Tijdens de aanhouding is de snelweg kort afgesloten geweest. In de auto vonden agenten een voorwerp dat op een vuurwapen leek. De auto is meegenomen voor verder onderzoek.

De drie jongens zitten vast. De politie onderzoekt nu hun rol in het schietincident en probeert ook te achterhalen waarom de woning beschoten werd. Mensen die meer weten of camerabeelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.