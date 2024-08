Drie Rotterdammers opgepakt voor verkopen nepvliegtickets

Drie Rotterdammers zijn dinsdag opgepakt omdat ze neptickets verkochten, meldt de politie donderdag. Het gaat om een 37-jarige man die de vliegtickets verkocht en twee vrouwen van 33 en 42 jaar uit dezelfde stad zijn opgepakt voor betrokkenheid hierbij.

De man deed zich voor als iemand met een hoge functie bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en zei dat hij aan goedkope KLM-vliegtickets naar Suriname kon komen.

Ook wist de Rotterdammer een vrouw te overtuigen dat haar dochter bij hem een baan kon krijgen als verkoper van de vliegtickets. Hier was de dochter op in gegaan en verkocht de tickets voor bedragen tussen de vijfhonderd en achthonderd euro. Al die tijd dacht ze dat ze voor KLM werkte, zegt de politie.

Negentig neptickets

In totaal gaat het om ruim negentig tickets die zijn verkocht, voor een bedrag van in totaal bijna vijftigduizend euro. Via de rekeningen van de twee opgepakte vrouwen kwam het geld terecht bij de man.

Door verschillende aangiftes kwam de politie uiteindelijk de Rotterdamse man op het spoor. Hij wordt verdacht van oplichting en witwassen, ook in andere zaken dan de neptickets. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. De opgepakte vrouwen zijn donderdag weer vrijgelaten.

ANP