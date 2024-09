Drie aanhoudingen voor explosie en brand Rotterdam

Door 'goed speurwerk van de recherche' heeft de politie drie aanhoudingen kunnen verrichten vanwege de brand en explosie aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam. Het gaat om mannen van 19, 20 en 21 jaar, alle drie uit Nieuwerkerk aan den IJssel. In die plaats zijn ze dan ook aangehouden.

De brand en explosie vonden plaats op dinsdag 10 september. Al snel bleek dat de brand was ontstaan vanwege de explosie. Meerdere woningen moesten worden ontruimd en twee bewoners van omliggende woningen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Te plekke begon de politie een grootschalig onderzoek.

En dat leidde ertoe dat donderdag 12 september de eerste verdachte kon worden aangehouden, de 21-jarige man. De andere twee zijn vrijdag opgepakt.

Tips gewenst

Ondanks de aanhoudingen zegt de politie nog steeds op zoek te zijn naar getuigen. Wie tips heeft, meer informatie heeft of bijvoorbeeld camerabeelden in diens bezit heeft, mag contact opnemen met de politie via de bekende nummers zoals 0900 - 8844 of het mailadres op de site.

In juli 2023 waren er twee ontploffingen in dezelfde straat, maar een woordvoerder van de politie zei eerder dat het "onwaarschijnlijk" is dat deze incidenten met elkaar te maken hebben. De getroffen panden liggen namelijk op grote afstand van elkaar.