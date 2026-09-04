Derde verdachte (17) aangehouden na steekpartij Hoogeveen

Een 17-jarige jongen uit Hoogeveen is donderdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ernstige geweldsincident dat zich een dag eerder afspeelde in Hoogeveen. Dat maakt de politie bekend via X. Bij het incident kwam een 45-jarige man uit Roemenië om het leven.

Eerder werden er al twee mannen, eveneens met de Roemeense nationaliteit, aangehouden. Het gaat om een man van 43 jaar oud en een man van 28 jaar oud.

Mogelijk steekincident

De politie houdt vooralsnog sterk rekening met een steekincident. Het incident vond plaats bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat te Hoogeveen. Daar troffen de hulpdiensten een zwaargewond persoon aan, waarvoor hulpverlening helaas niet meer mocht baten.