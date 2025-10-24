Terug

Gestolen Range Rover van bijna twee ton crasht in boerderij, dader op de vlucht

Crime

Vandaag, 17:30

Een gestolen Range Rover met een waarde van 187.000 euro is vrijdagochtend rond 03.15 uur gecrasht tegen een boerderij in het Drentse Deurze. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht. De politie is met speurhonden op zoek naar de verdachte.

De auto knalde tegen de zijkant van de boerderij en kwam met de neus tegen de muur tot stilstand. Daarna sloeg de bestuurder op de vlucht. De politie onderzoekt de zaak en speurt met honden naar aanwijzingen, zo laten zij weten aan Hart van Nederland.

'Erg van slag'

"De auto is hier in het dorp gestolen", zegt Allard Krikke, de bewoner van de getroffen boerderij, tegen Hart van Nederland. De eigenaar van de Range Rover bevestigt de diefstal, maar is te aangeslagen om te reageren. De auto was slechts een jaar oud en had een cataloguswaarde van 187.000 euro. Volgens Krikke kwam de wagen uit de richting van de Asserstraat en reed richting de N33.

Er bestond vrees dat de muur te instabiel zou zijn, maar vrijdagochtend is de auto toch voorzichtig uit de wand getrokken.

