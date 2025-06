Grote ravage in Enter: auto botst tegen woning na aanrijding

In het Overijsselse Enter is vrijdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een Range Rover knalde, na een aanrijding met een Audi, tegen de gevel van een woning. De bestuurder van de Range Rover is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 13.15 uur. Volgens een correspondent ter plaatse verloor de bestuurder de macht over het stuur. Vervolgens botste de auto tegen een tegemoetkomende Audi. Daarna kwam de Range Rover tot stilstand tegen een woning aan de Dorpsstraat, en belandde op zijn kant.

Naast politie en ambulancepersoneel kwamen ook de brandweer en een traumahelikopter in actie. De bestuurder van de Range Rover zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Audi is volgens de correspondent nagekeken in een ambulance.

Op beelden is te zien dat er een flinke ravage is ontstaan. De correspondent meldt dat de bewoonster van de getroffen woning hevig ontdaan was na het ongeval. Over de identiteit van de bestuurders is nog niets bekend.