'Overleden vrouw in woning Assen zei door brievenbus dat ze werd opgesloten'

Buurtbewoners van de Oldambtstraat in Assen zouden al ruim een jaar geleden alarm hebben geslagen nadat een bejaarde vrouw via de brievenbus zou hebben gezegd: “Ik word opgesloten.”. Toch werd vorige week pas haar lichaam gevonden, ze bleek mogelijk al maanden overleden. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Haar volwassen dochter woonde al die tijd nog in de woning.

Na de noodkreet in mei 2024 kwam de politie langs, maar werd niet binnengelaten. Ook hadden de agenten geen bevoegdheid om toch de woning in te gaan. De krant schrijft dat het bezoek voor welzijnsorganisatie Vaart Welzijn geen aanleiding gaf tot vervolgacties. De buurt bleef ongerust. De vrouw werd niet meer gezien, haar tuin verwilderde en het gedrag van de dochter veranderde. Ook opvallend: waar eerder vaak ruzie tussen de twee was, bleef het nu stil.

Het lichaam van de vrouw halverwege juli in de woning gevonden, zo is te zien in deze video:

0:36 Lichaam overleden vrouw gevonden in woning Assen, lag er mogelijk al maanden

Buren deden opnieuw meldingen, maar volgens de gemeente kwam de situatie pas kort voor de vondst van het lichaam in beeld. Dat frustreert de bewoners. "Je kunt wel meldingen doen, maar je loopt tegen een ijzeren deur aan", zegt een buur tegen Dagblad van het Noorden.

De politie onderzoekt nog wanneer en waardoor de vrouw is overleden. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf.