Lichaam overleden vrouw gevonden in woning Assen, lag er mogelijk al maanden

De politie heeft vorige week dinsdag in een woning in Assen het lichaam gevonden van een persoon die mogelijk al meerdere maanden geleden is overleden. Een woordvoerder van de politie heeft woensdagavond berichtgeving hierover bevestigd van het Dagblad van het Noorden.

Op dit moment zijn er volgens de zegsman geen signalen die wijzen op een misdrijf. De politie onderzoekt nog wanneer de persoon precies is overleden en waardoor. De politie wacht volgens de woordvoerder nog op een aantal resultaten. Dat kan wel enkele maanden duren, zegt hij.

Agenten vonden de persoon in een woning aan de Oldambtstraat, na eerder op de dag een "signaal te hebben gekregen dat er zorgen waren rondom dat adres". De woordvoerder geeft aan dat de politie niet zomaar een woning binnen mag gaan, maar dat de politie vorige week dinsdag het huis wel kon betreden met instemming van een persoon die ook in het huis was.

Volgens het Dagblad van het Noorden is de overleden persoon een vrouw. Haar volwassen dochter zou de politie aanvankelijk buiten de deur hebben gehouden. De politiewoordvoerder zegt niet of het inderdaad om een vrouw gaat. Aangezien er geen signalen zijn van een misdrijf, is de politie heel terughoudend met het delen van details, aldus de zegsman. Verder laat hij weten dat de politie in mei 2024 ook bij de woning is geweest, maar dat agenten toen niet de woning zijn binnengegaan. Daar was toen geen aanleiding voor en ze hadden niet de bevoegdheid dat te doen, aldus de woordvoerder.

