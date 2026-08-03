Politie deelt beelden van reeks explosies bij woningen in Assen

De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte of verdachten van vijf explosies bij woningen aan de Klaverstraat en Entingestraat in Assen. De explosies vonden plaats op 25, 26 en 28 juli en op 2 augustus. Niemand raakte gewond, maar de impact op bewoners en omwonenden is groot.

De recherche onderzoekt nog of het om één of meerdere verdachten gaat. Na eerdere getuigenoproepen kwamen meerdere tips binnen. Ook zijn sporen veiliggesteld en camerabeelden onderzocht. De politie hoopt dat mensen de persoon of personen op de gedeelde beelden, die je in bovenstaande video kan zien, herkennen en zich melden.

Extra veiligheidsmaatregelen rondom woningen

De politie gaat uit van een verband tussen de explosies op beide locaties. Onderzoekers houden rekening met doelbewuste acties die voortkomen uit een conflict. Rond beide woningen gelden extra veiligheidsmaatregelen. Er wordt zichtbaar en onopvallend gesurveilleerd en op beide locaties worden camera's geplaatst.