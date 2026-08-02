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Derde explosie bij woning in Assen: politie onderzoekt verband

Crime

Vandaag, 11:08

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Bij een woning aan de Entingestraat in Assen heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosie plaatsgevonden. Het is de derde keer dat hier een explosie plaatsvindt. Niemand raakte gewond.

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De ontploffing gebeurde rond 00.06 uur aan de achterzijde van de woning. De politie startte direct een buurtonderzoek en sprak met meerdere omwonenden. Ook zijn sporen veiliggesteld en worden camerabeelden onderzocht om te kijken of daarop iets verdachts te zien is.

Vijf explosies in ruim een week

Volgens de politie wordt in het onderzoek rekening gehouden met een verband met eerdere explosies. De onderzoeken naar de eerdere incidenten aan de Entingestraat en de Klaverstraat lopen nog.

Sinds 25 juli vonden bij de twee woningen aan de Entingestraat en de Klaverstraat in totaal vijf explosies plaats. Twee keer was de Klaverstraat doelwit en nu voor de derde keer de Entingestraat. Bij geen van de incidenten raakte iemand gewond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Politie zoekt getuigen

De politie vraagt mensen die rond 00.05 uur iets hebben gezien of gehoord zich te melden. Ook camerabeelden waarop verdachte personen of voertuigen te zien zijn, kunnen volgens de politie belangrijk zijn voor het onderzoek.

Daarnaast roept de politie mensen op zich te melden als zij meer weten over de explosies aan de Entingestraat en de Klaverstraat of iemand daarover hebben horen praten. Tips kunnen worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Door Redactie Hart van Nederland
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