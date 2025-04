Minderjarige opgepakt na dreigbericht aan scholen in Zwolle en Borculo

Een minderjarige jongen is donderdagochtend aangehouden nadat hij een dreigende boodschap had geplaatst op sociale media, gericht aan twee scholen in Zwolle en Borculo. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De jongen komt uit de gemeente Berkelland, waar ook Borculo onder valt. Ondanks de dreiging zijn de scholen donderdag gewoon open.

Woensdagochtend kreeg de politie Oost-Nederland een melding dat het Zone.college een bedreigend bericht via sociale media had ontvangen, meldt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. "Daarop is vanochtend een minderjarige verdachte aangehouden."

Volgens de politie wordt de situatie zeer serieus genomen. "We hebben contact met de school en houden alle signalen goed in de gaten", aldus de woordvoerder.

Examenstunt

Voor examenkandidaten is het donderdag de laatste schooldag. Of het dreigende bericht verband houdt met een examenstunt, wil de politie niet bevestigen. Volgens De Stentor zijn leerlingen op school blij dat hun examenstunt kan doorgaan. Zo staan er trekkers voor de school in Zwolle en is de hoofdingang gebarricadeerd.

Oost meldt dat de school een brief naar ouders heeft gestuurd over de situatie. "Op basis van deze maatregelen achten wij het, in overleg met de politie, verantwoord om de school vandaag gewoon te openen. Wij doen er alles aan om voor onze examenkandidaten een leuke laatste schooldag te realiseren", staat in de brief.

Vorige week bleven alle basisscholen in Baarn (Utrecht) dicht nadat er een dreigbericht was binnengekomen.

Hart van Nederland/ANP