Man aangehouden die doorreed na verkeersongeval waarbij fietser (71) om het leven kwam

De politie heeft een 51-jarige man opgepakt voor een aanrijding die afgelopen donderdag gebeurde in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de politie op X. Bij het ongeval raakte een fietser van 71 uit Bodegraven zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur. De fietser werd hard geraakt en raakte zwaargewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De bestuurder reed na het ongeluk door.

Hart van Nederland/ANP